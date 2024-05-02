美國訪團回贈各州代表性物產與紀念品。民進黨提供

美國民主黨州主席協會（ASDC）訪團2日到訪民進黨中央，組織推廣部主任張志豪會中提到2026年地方選舉時表示，民進黨也已提前因應、做足準備，包含在黨務工作上也正朝向基層黨務紮根及年輕化的方向進行相關改革，積極發掘並培養人才，為地方選舉進行提早布局準備。

社會運動部副主任陳怡帆強調，目前社會各界高度期待2024年總統就職典禮，將帶來精采的文化展演。而從今年的總統大選中，民進黨繼續獲得民眾的青睞和肯定，代表著民進黨持續走在正確的道路上，也是廣大台灣民意支持的方向。

她說，感謝美國對於區域安全與和平方面上的努力，相信台灣人民也可以感受到美國朋友對於台灣的支持。

代理祕書長楊懿珊致贈給訪團花蓮的食品，作為0403地震過後，力挺花蓮物產的實際行動。而美國訪團各州州主席也回贈美國各州代表性物產與紀念品，雙方彼此推廣花蓮與美國各地的特色物產，交流熱絡。