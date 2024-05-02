星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，在美國交易時段，美元兌日圓一度從157.5貶到153，這可能是由於日本官方干預匯市。

在日圓疲弱的背景下，以及日本央行在4月29日至5月5日日本黃金週期間保持政策不變，市場相當重視外匯干預風險。據傳，日本可能透過買進日圓、出售美元來對匯市進行約5.5兆日圓（約新台幣1.13兆元）規模的干預，以警告放空日圓的投機者。

不過日本外匯事務最高官員神田真人拒絕證實日本是否進行干預，美元兌日圓事後迅速反彈至155～156，陳昱嘉認為，由於外匯干預風險現在看起來更加明顯，未來可能會出現更多日內波動，日本也因為幾乎沒有證實干預的消息而讓投機者提心吊膽。根據FOMC會議後的第二次干預，日本似乎希望將匯率維持在156左右，短期內美日利差情勢仍然壓抑日圓的表現。星展最新研究預期日圓第二季價位約155、年底升至149。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，此次日圓升值可能有兩個原因，一是日本黃金週期間，日本的金融機構交易量理當會減少，但週一日圓波動大，後續意外走升至153，市場猜測日本財務省或央行干預的可能性是高的，其條件符合官方進場干預的情況；另一方面是也有觀察到日圓貶值期間，來自期貨對日圓空單的部位累積金額很高，可能是投資人擔心有干預風險而事先獲利調整，這兩個原因都可能導致日圓跌深反彈。

劉家豪進一步指出，亞洲貨幣在兌美元貶值一段時間後，日圓的升值是可以為亞幣貶值釋放一些壓力，不過主要還是得觀察聯準會的貨幣政策和美元走勢，若美元沒有再進一步走強，亞洲貨幣貶值就會趨緩。

劉家豪表示，事實上，已觀察到美元強勢已經是提前反映了美國的經濟成長狀況，因此美元再上升的機率和幅度不高，除非聯準會升息才有可能推升美元，但鮑爾已經表明不會升息，且暗示今年會降息，即日圓應該也不會再進一步下跌，近3個月內維持在156價位，年底升至150。

滙豐銀行財富管理認為，影響美元兌日圓的主要因素仍是利差和外匯干預風險，預估日本銀行下一次升息25個基點將會發生在今年第三季。即可能縮小利差，日圓會溫和上升。