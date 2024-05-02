民進黨立委蔡其昌（右2）與地方民代及相關單位，2日至台中市大甲鐵砧山風景區及大安濱海樂園媽祖文化園區會勘2項優化工程，預計10月發包，2025年9月完工。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府與中央合作，今年共投入6000萬元經費，進行「大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫」讓大甲鐵砧山休憩節點進行串連，形塑整體觀光主題路線系統；另「大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫」，針對大安濱海樂園南園整體景觀優化，工程預計10月發包，2025年9月完工。

民進黨立委蔡其昌與地方民代及相關單位2日會勘時指出，大甲鐵砧山風景區從雕塑公園改建、爭取劍井周邊的環境，一直到去年第5期計畫，改善妙法寺旁的桂花泉步道等，讓鐵砧山越來越漂亮，讓甲安埔的鄉親喜歡來運動的鐵砧山，環境能夠越來越好。

民進黨市議員施志昌說，甲安埔鄉親反映大甲服務中心停車費用問題，經市府與委外廠商協調後，目前早上8點前及晚上9點後停車免費，其他時間若到鐵砧山，甲安埔鄉親停車前2個小時則是免費使用，讓甲安埔鄉親能多多來利用、休憩。

另大安濱海樂園爭取觀光署3千萬元經費，蔡其昌說，大安媽祖園區周邊環境改善後，未來媽祖雕像設立讓園區更具整體性。國民黨市議員李文傑日前會勘說，盼營造南園整體景觀，以利當地舉行各項主題活動，加強串連海線景點，帶動大安濱海樂園多元主題及面貌。

台中市風景區管理所長林政勳指出，「大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫」及「大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫」2項計畫，獲觀光署核定113到114年度「景點優化體驗加值計畫」補助，工程總經費6000萬，將由中央補助45％，其餘地方自籌。

風管所指出，「大甲鐵砧山風景區休憩節點營造彩色項鍊串連計畫」計畫內容包含，導覽改善工程；鐵砧山雕塑公園優化；鐵砧山山頂節點營造；改善永信運動公園至山頂節點步道系統。將串連大甲鐵砧山劍井遊憩區、雕塑公園、永信運動公園、鄭成功紀念館、國軍紀念公園、觀海樓等遊憩場域，並與劍井步道、桂花泉登山步道之步道系統，串連成完整遊憩動線。

風管所表示，「大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫」主要施工內容包含：既有防風林修枝及環境整理、土壤改良；部分建築周邊、停車場鋪面及遊憩設施改善美化；既有植栽槽美化、植栽補植及澆灌系統建置；停車系統及停車場空間優化；指標牌系統設置；照明系統設置；海岸觀景區設置。