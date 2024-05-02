武打巨星成龍70歲了仍活躍戲劇領域，也不時出席公益活動。最近成龍頂著白髮現身辦在高中的活動，抽獎環節時女主持稱只送2本成龍親筆簽名書，成龍竟搶過麥克風傻眼說，「昨天我簽了20本耶」，現場驚呼聲不斷。

成龍近日一身休閒黑色套裝出席公益活動，地點在一所高中，現場有許多學生都很崇拜成龍，他在前面講話時一堆人拿起手機捕捉巨星身影；活動中有一個抽獎環節，美女主持表示獎品是成龍的親筆簽名書，還是由成龍親自抽出得獎者，但得獎名額只有2個。

美女主持說只抽2個名額送成龍親筆簽名書，但成龍自曝前一晚簽了20本。（圖／摘自微博）

當成龍正準備抽獎，但聽到美女主持說只送2本，他馬上停止手邊動作，搶過美女主持的麥克風，傻眼吐槽，「為什麼2個？昨天我簽了20本耶」，一說完眾人驚呼聲不斷，而美女主持也一臉尷尬；活動結束後影片也在網上引起討論，「現場拆穿，不愧是大哥」、「摁啊，阿另外18本呢？」、「成龍太帥了吧」。

有現場的民眾透露，美女主持在工作人員告知後，才表示後面還有好幾輪抽獎，也會送簽名書，才解決尷尬場面。

而成龍看破且說破的行為，也讓一些資深影迷挖出他過去超誠實的訪談，他曾在節目上爆料藝人做慈善「有真有假」，坦承自己也是從假做起，但後來發現這樣不對，「還好我不是這麼壞」，此後不願做假，難怪現在發現不對的事情，他也是直接說出來。