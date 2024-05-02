華爾街日報報導，日本並不是中國人移民的唯一選擇，美國、加拿大、新加坡也是熱門選擇，而香港人則傾向選擇英國。報導指出，日本距離中國僅數小時航程，加上日圓疲軟，當地房價對中國人而言相對便宜。另外，日本的書寫系統部份使用漢字，有利於來自中國的新移民。

截至2023年底，日本約有82.2萬名中國居民，年增6萬人，是近年來的最大增幅。而追蹤全球移民趨勢的Henley ＆ Partners於2023年6月公布的報告估計，這一年中國高淨值人士移居海外的淨總數將為1.35萬名，使中國成為全球高淨值人口流失最嚴重的國家。

2023年東京市中心新公寓的平均價格漲近40％至74萬美元左右。市場人士表示，大量中國富裕買家買入當地房產，刺激房價急漲。業內人士透露，中國買家也熱衷於購買渡假房產。以富良野為例，2023年的住宅地價上漲28％，漲幅居全日本之首。