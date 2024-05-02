汎德永業（2247）2日公告第一季財報，受惠PORSCHE新車到港情況穩定，再加上BMW新車產品線強勁，帶動訂單熱烈，推升營收134.69億元、營業利益5.16億元、稅後純益4.22億元，年增分別為10.93％、2.64％與3.86％，營收、獲利均創歷史同期新高，每股稅後純益5.22元，同步改寫歷史同期新高。

汎德永業分析，旗下兩大經銷品牌BMW與PORSCHE今年第一季買氣均相當高，在手訂單無虞，在新展間助力下，維修保養業務營運亦維持穩健，得共同推升第一季營業毛利達14.55億元，較去年同期成長5.92％。

汎德永業進一步指出，BMW收單表現強勁，新車需求相當高，尤其全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第二季遞延的船運到港後，BMW交車數量可望恢復正常水準。

保時捷在台同樣持續熱銷，汎德永業表示，第一季Macan、Cayenne、Cayenne Coupe、純電Taycan車系、Panamera等車款銷售均創下佳績，共同推升台灣保時捷在第一季更取得歷史性的佳績。