花蓮縣消防局水璉分隊及搜救犬舍，經0423強震後，出現廳舍牆壁龜裂等情形，經技師評估為黃單，成為受災戶。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局搜救犬小組近日忙著準備打包搬家，將搬到位在七星潭附近的特搜訓練基地。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局搜救犬小組近日忙著準備打包搬家，將搬到位在七星潭附近的特搜訓練基地。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

0403、0423花蓮兩起強震造成縣內許多建物受損，位在壽豐鄉水璉地區的花蓮縣消防局水璉分隊及搜救犬舍，因廳舍牆壁龜裂，經技師評估為黃單，成為受災戶，隊上消防人員現已搬到無受損的空間正常執勤，搜救犬將進駐甫落成且位在七星潭附近的特搜訓練基地，準備後續救援能力認證和評測。

水璉分隊廳舍前身為當地校園閒置空間，上月23日壽豐鄉發生多起有感地震，且震央多位在水璉地區，消防分隊房舍因此受損，出現牆壁龜裂等情況，經結構技師評估為黃單，雖無立即危險，但消防局考量同仁辦公安全，先請隊員搬到無受損的空間後正常執勤，後續將另尋合適地點異地重建。

花蓮縣消防局3年前成立搜救犬小組，共有3隻搜救犬，分別為2隻大型犬拉布拉多犬，1公1母，名字為Fancy和Hero，是緝毒犬轉為搜救犬；另1隻為小型犬傑克羅素㹴犬Wilson，公的，在0403強震表現優異，於太魯閣砂卡礑步道崩壁裡接連尋獲失聯遊客，有「特搜小鋼炮」之稱。

消防局成立搜救犬小組時，考量當時位在七星潭附近的特搜訓練基地正在興建，先將搜救犬舍設在水璉分隊範圍內，此次因地震成為受災戶，直到全隊搜救任務告一段落後，近日才開始整理家園，並在最近準備打包搬家。

搜救犬小組長曾景麟說，特搜訓練基地在地震前已完成，3隻搜救犬待搬到新家後，就要開始準備後續的考試，其中，Hero今年已通過搜救犬高級評測，明年要參加國際MRT救援能力認證；Fancy3月取得高級評測資格。

至於最活潑好動的Wilson，目前正在努力往取得高級評測資格的路上，曾景麟笑說，「雖然可能要考好幾次」，不過Wilson首次出勤表現超乎預期，相信對後續認證考試有很大幫助。