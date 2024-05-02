大陸第3艘航艦福建號漁5月 1日進行首次海試，配備電磁彈射系統，可以更快速、更有效地彈射艦載機。退役少將栗正傑表示，福建號的戰力，可說是山東號、遼寧號的20倍以上。

栗正傑今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，福建號成軍，對美國來講，是很大的一個噩夢。福建號的戰力可說是山東號、遼寧號的20倍以上。福建號是電磁彈射，有3條發射軌道，山東號則只有2條滑跳式，電磁彈射放飛艦載機的速度比較快，飛機每隔30秒就一架一架出去，1分鐘之內就有4、5架飛機升空；而滑跳式則是輪流起飛，大概1分鐘只能放飛一架，放飛的效率就差好幾倍。

栗正傑接著指出，飛機載彈量也相差幾倍，以殲-15戰機從滑跳式甲板起飛，不能滿油滿彈，因為要靠自己本身的動力起飛。而彈射式就可以滿油滿彈，殲-35重量可到達35噸，比F-35還大，可以有更多的油、更多的彈，飛的時間更久，載的飛彈更多。

栗正傑更點出，福建號將近8萬多噸，攜帶的多種艦載機數量，又是山東號的好幾倍。最重要的是，空警-600上艦，現在作戰是「我比你早一點發現、擊落你」，但遼寧號、山東號沒辦法使用空警-500，只能用直升機。空警-600使用的氮化鎵比美軍的砷化鎵感測能力，強5到10倍，偵測距離可以到500、600公里，光是空警-600，戰力提升就不只5到10倍。

栗正傑甚至指出，福建號最強的功能是雷達系統，艦載機殲-35是隱形戰鬥機，不但敵人看不到你，自己雷達不好，也看不到自飛機。而福建號總共有32面相控陣雷達，可以得到更好的指管通情。