國民黨立委徐巧芯今(2日)在立院質詢時，直指外交部長吳釗燮負面聲量高；吳釗燮對此反嗆：擔心的是大陸欺負台灣時，有立委「補進來踢一腳」，卻不願說出是誰，更跳針多次喊「可以告我藐視國會！」徐巧芯在質詢後表示，今天質詢真是太經典了，簡直是吳釗燮下台前的「代表作」，搞笑程度百分之百！名嘴謝寒冰則酸，鑑於吳釗燮部長絕不可能孬種或造謠，合理懷疑是民進黨立委踢台灣一腳，不然吳釗燮幹嘛包庇？

「這是什麼神操作？！」徐巧芯今(2日)在臉書發文提到，質詢中她說，即將卸任外長的吳釗燮，在至少兩份民調裡是負責國安外交的閣員裡滿意度最低，負評最高。吳說也有看過自己名列前茅的民調，但問他是哪一份，又回答不出來，在場官員也低著頭回答不出來，還叫她自己網路搜尋。

隨後，吳釗燮指控有立法委員在背後踢中華民國一腳，又拒絕回應暗指的委員是誰，還說歡迎徐巧芯告他藐視國會。徐巧芯傻眼直呼「這種態度刷新我的三觀！」如果真的有這樣的事，為何不趕快用反滲透法把這樣的立委送辦？如果吳釗燮部長明知而不辦，不就是妥妥的中共同路人？

謝寒冰也發文酸：要他說是誰踢一腳時，又死都不肯講？「鑑於吳部長絕不可能孬種或造謠，合理懷疑是民進黨立委，不然吳釗燮幹嘛包庇啊？」

網友表示，「下台啦～真是有辱人民」、「沒有政績，只會嗆聲，他還真是執政黨的寶貝啊」、「領人民的薪水卻是在幫民退黨做事！那就把8年來的所有薪資還給人民」、「還好意思叫巧芯去告他藐視國會？總算是承認了」、「民進黨人經常踢中華民國一腳」。