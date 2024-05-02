第20屆《遠見ESG企業永續獎》頒獎典禮於2日舉行，遠東集團連續六年獲獎數稱霸全台集團之冠。遠東集團徐旭東董事長親自出席代表領獎。徐旭東表示：「遠東集團旗下的企業以其核心能力推動永續發展，並在治理、環境和社會面向創造價值。憑藉七十多年的產業經驗，持續追求永續成長，並發揮產業領導地位，與供應鏈夥伴共同為社會創造永續價值。」

在本屆獎項中，遠東新世紀、亞洲水泥和遠東SOGO百貨雙喜臨門，均獲得ESG綜合績效和傑出方案雙獎榮耀。其中，遠東新世紀締造本屆唯一蟬聯雙首獎之企業。此外，遠東巨城購物中心獲得傑出方案中小企業獎。

遠東集團以其低碳營運模式引領永續未來，遠東新世紀和亞洲水泥分別蟬聯傑出方案低碳營運組首獎和環境友善組楷模獎。傑出方案低碳營運組自2023年設立，2023年與2024年的首獎冠軍寶座均由遠東新世紀拿下，顯示遠東新世紀透過發展循環經濟產品轉型為低碳企業的成功模式有目共睹，持續自我突破、展現創新成績不但受到評審團青睞，更陸續獲國際大廠訂單肯定。

亞洲水泥長期以來重視礦場的植生綠化以及生態復育，積極落實生物多樣性保護，以亞泥生態園區為中心，建立專業生態環教團隊。從蝴蝶棲地營造開始，積極連結社區與校園，透過全台蝴蝶復育計畫，使城市與自然和諧共存。

遠東集團發揮核心能力與通路優勢，集結零售體系企業、廠商、客戶及大眾，打造關懷平台力。遠東SOGO百貨是百貨零售業的幸福職場、安心賣場，積極解決社會與環境問題，遠東SOGO百貨化人氣通路為永續消費平台，打造「百貨小農展第一品牌」，以嚴格的選商輔導機制培力社創企業，培養出逐年成長的永續客層，獲傑出方案社會創新組楷模獎。

遠東巨城購物中心啟動「四大藝術教育培力計畫」，連續六年舉辦「街頭藝術節」，開幕至今逾630場藝文教育活動、超過百萬人參與，成為新竹藝文的搖籃聖地，獲傑出方案公益推動組中小企業獎。