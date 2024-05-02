全球香料大國印度的2家知名品牌MDH、Everest部分香料產品因驗出一級致癌物「環氧乙烷」農藥殘留，先後在香港、新加坡下架，美國、澳洲、紐西蘭衛生當局持續緊盯查驗進度、收集資訊。印度政府已下令採檢上述2家品牌產品，周四（2日）再宣布把抽查採檢範圍擴大到全國。分析師擔心各國查驗印度香料的雪球愈滾愈大，全國半數香料出口岌岌可危，倘若中國大陸也加入，將重挫印度香料出口。

綜合路透社、《日經亞洲》、印度《商業標準報》周四報導，香港4月初宣布市面停售MDH的3種綜合香料、Everest的1款綜合香料，產品驗出致癌物環氧乙烷（ethylene oxide）。新加坡隨後跟進下架同款Everest商品，官方強調驗出的環氧乙烷濃度偏高，不宜食用，長期暴露有致癌風險。

香港下架的4種香料粉品名為MDH「馬德拉斯咖哩粉」（Madras Curry Powder）、MDH「桑巴湯馬薩拉綜合馬薩拉粉（Sambhar Masala Mixed Masala Powder）」、「咖哩綜合馬薩拉粉（Curry Powder Mixed Masala Powder）」，Everest的「馬薩拉咖哩魚馬薩拉粉」（Fish Curry Masala）。

Cancer-causing substances found in some MDH and Everest products by authorities in Hong Kong and Singapore. Meanwhile in India, nothing. pic.twitter.com/SpwyjNrrse — Nasreen Ebrahim (@EbrahimNasreen) April 21, 2024

MDH與Everest均宣稱產品安全無虞。這2家香料產品在印度是大眾品牌，也銷往歐亞北美。美國、澳洲衛生當局表示持續收集相關資訊，澳洲、紐西蘭正在確認中央地方法令，評估是否勒令下架。香料委員會指出，各國對於環氧乙烷的檢出標準不同，例如英國、挪威以每公斤0.02毫克為限，美國、加拿大標準則為美公司7毫克。

印度食品安全標準局（FSSAI）已下令針對全國香料粉執行「廣泛檢查、抽樣、檢測」，聚焦於向境內與境外供銷咖哩粉、綜合香料粉的製造商，「每件採樣均按品質、安全數值加以分析」，檢查是否含環氧乙烷。FSSAI表示，檢驗完成後會「視情況採許適當行動」。

印度香料粉大廠MDH、Everest總計4款商品，4月5日由香港衛生當局以驗出一級致癌物環氧乙烷為由勒令下架。

印度菜以廣用各式香料聞名於世，產量、用量、出口量均為全球第一。調查機構Zion Market Research數據顯示，2022年印度境內香料市值104.4億美元。印度監管機關香料委員會（Spices Board）表示，2022/23財年印度香料產品出口總值40億美元。中國數據資料商騰道（Tendata）指出，印度、越南、墨西哥是2023年全球三大香料出口國，市佔率各為37.2%、28.1%、9.6%。

MDH、Everest在2023年3月財年結束時營收各為2.3億美元、3.6億美元。印度香料粉大廠還包括Madhusudan Masala、NHC Foods、Tata Consumer Products、ITC等，這些大廠均未置評擴大查驗行動一事。印度智庫「全球貿易研究倡議」（Global Trade Research Initiative，GTRI）周三報告，全球愈來愈多國家仔細查驗印度香料產品，恐令全國半數以上的香料出口面臨危機，若中國也加入這波查驗行列，印度香料出口可能「重挫」。

這並非印度香料粉產品首度在國外出包。《印度時報》（Times of India）報導，2023年美國食品藥物管理局（FDA）就曾下令召回Everest的產品，原因是驗出沙門氏菌。環氧乙烷是一種農藥，通常用作燻蒸劑。農藥使用在印度農業頗為普遍，常在食物中殘留。印度政府統計，2019年3月至2023年3月，印度使用化學農藥的耕地面積大增33.4%、達10萬8216公頃，這是2023年使用天然農藥耕地面積的約7倍。