屏東鄭姓男子未戴安全帽遭警攔查開單，不料，他竟因而不滿而辱罵警「你們這個咖小（台語）」、「做什麼警察，下西下井（台語）」，事後他雖辯稱沒有辱警意思，是自己嗓門大讓對方聽得不舒服，但法官不採信，案經屏東地院偵結後，依妨害公務罪判鄭拘役55天，得易科罰金5萬5000元，可上訴。

判決書指出，去年11月18日，鄭姓男子騎機車行經屏東縣高樹鄉文昌路路段時，因未戴安全帽遭警攔查，他不滿3名員警的處理程序，接續以「你們這個咖小（台語）」、「做什麼警察，做這種的，下西下井（台語）」等語辱罵警察。

鄭男因而遭辦妨害公務，但他矢口否認犯行，他辯稱，當時他是去買菜，他因為老了記性不好所以忘記戴安全帽，不過他發現的時候有馬上戴上，結果員警還是攔查他，他都已經戴上了、給員警面子了，只是他嗓門大，員警可能聽了比較不舒服，警察都不去抓大的，只抓這種未戴安全帽。

不過法官不採信鄭男的辯詞，加上法官認為「咖小」、「下西下井」在社會通念及口語意義上，含有輕蔑、歧視的負面評價意涵，足以貶損人格，因此依妨害公務判鄭男拘役55天，得易科罰金5萬5000元，全案可上訴。