匯銀主管表示，新台幣早盤趨弱，最低一度貶至32.58元，逼近32.6元價位，主要是反映台股走跌，但午後匯價豬羊變色、大舉收復上午貶值失土，主要是跟著人民幣及日圓向上，帶動整體亞幣反彈，「大家進場丟美元」，盤面上也沒有美元買盤支撐，匯價就一路升值至收盤，終場重回32.4元價位。

根據央行統計，日圓單日狂升0.87％最強，其次為韓元升0.44％、星幣升0.18％、新台幣升0.14％、人民幣最終則平盤作收。

匯銀主管說，整體來看，新台幣短線先是跟著國際匯市走，盤中沒有特別掛單，也沒有特定買賣進出，整體交投稍嫌清淡，在聯準會利率不動符合市場預期，且主席鮑爾明確說今年不會升息，說法多少也為市場波動降溫，後續就靜待周五美國非農就業數據公布。

外匯交易員認為，在聯準會利率會議後，明天市場又回歸關注美國數據表現，基本上「只要國際匯市不搞事」，短線來看匯價走勢就相對平穩，大致在區間盤整，而以今日新台幣上下波動雖接近1角，但也沒貶破近期匯價區間。

交易員指出，短期內除非國際匯市又有波動，否則新台幣單日波動幅度應會在200點以內，上檔持續在23.6元價位，暫時以區間來回測試為主。