調味料是許多民眾家中不可或缺、為食物添味的物品，不過調味料如何才能長久保存不變質，卻讓不少人相當苦惱。一位女子近日發現，家裡的調味料出現結塊現象倒不出來，無奈之下只好上網求助，貼文曝光後引發熱議，許多網友建議，最簡單的方法就是把調味料放在冰箱冷藏或冷凍。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「請問怎麼防止調味料結塊倒不出來？難道唯一正解是不要買大容量…」，同時附上家中調味料的瓶瓶罐罐，包括牛排香料、有機調味香料、碎洋蔥、大蒜綜合香料等，疑似因為空氣潮濕結塊，導致調味料無法從開口順利倒出。

對此，許多網友紛紛回應，「放冷藏，下一次就不要買使用率低的香料，基本全聯都能買到小罐裝或類似的」、「台灣潮濕最好都是放冰箱」、「粉類放冰箱就好」、「買回家只要開封就直接冷藏，有冷藏的我的都還沒結塊過」、「我是放在冷凍，要用倒1小瓶出來，用完再倒」、「直接丟冷凍，使用時分裝小瓶很方便又可以用很久」。

另外也有人分享各種保持調味料乾燥的吸濕小物，「放冰箱，裡頭丟食品用乾燥劑」、「硅澡土乾燥條好用」、「放一顆棉花糖，冰冰箱。完美」、「可以去大創買食品乾燥劑，我都會放一包在調料罐或麵粉罐裡」；也有網友指出，使用調味料時應避免直接接觸水氣、熱氣，「不要直接在熱的東西上面倒，如果要在熱的東西上面的話，先倒在手上或分裝小罐」、「先倒在小碗或湯匙才倒入鍋中，不要在鍋子上倒，會有油煙或水氣竄進去，就會結塊」。