男星朱軒洋上月初爆出劈腿醜聞，趁交往6年的網紅女友Cindy出國工作，與歌手吳卓源深夜到河濱公園幽會，事件曝光後他神隱1個月，不僅與女友分手，就連廣告代言也遭廠商切割，如今他卻在久未更新的IG帳號發文，掀起網友討論。

朱軒洋2022年與前經紀人柴智屏因理念不合解約，當時傳出將退出演藝圈，且刪光原IG帳號的貼文，令外界十分震驚。時隔1年，他的經紀約最後落到邱瓈寬的寬魚國際，後來也開設新的IG帳號，透過新社群與粉絲互動。

不過，他上月爆出劈腿醜聞後，社群的最後發文就停留在1月5日，至今神隱1個月，他卻突然在舊帳號上傳多張照片，是先前擔任《ELLE》封面人物時拍攝的寫真，雖然他未寫下任何文字，但這行為引來許多網友怒轟，「救命歐，怎麼還敢出來」、「你提醒我（要）退追了」、「舊帳號突然活過來」、「是反串嗎」、「不可能突然出現吧」。

事實上，朱軒洋上月受邀拍攝時尚雜誌封面，當時雜誌也透過IG發文，寫下：「成為大人後，世界開始變得混亂，現實不停把生活揉捏出千奇百怪的形狀。」沒想到才過了15小時，朱軒洋就被爆出醜聞，讓不少網友留言調侃，「世界變得混亂，感情也是」、「ELLE標題下得不錯」、「小編是神預言嗎」。