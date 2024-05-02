新北市動保處日前接獲三峽區民生街有隻下腹部破裂流血的貴賓犬，倒臥路邊生命垂危，動保處派員緊急救援送醫治療，經檢查貴賓犬為睪丸腫瘤破裂，疑似遭棄養在外流浪，經切除腫瘤及完成絕育手術，貴賓犬終於可以正常行動，並由志工成功送養。

板橋動物之家駐區獸醫徐愛明表示，貴賓犬獲救後見其毛髮沾黏成硬塊，腳指甲過長彎曲，加上睪丸腫瘤過大壓迫鼠蹊部，幾乎無法坐下，走路也只能緩慢移動，照護員及志工花費近半天時間將沾黏結塊的毛髮逐一拆解、剃剪，完成修毛及剪指甲。

經切除睪丸腫瘤及完成絕育手術後，貴賓犬終於可以完全躺平睡覺，休養數日後照護員帶出散步，從原本只能慢慢走路，最後甚至能開心奔跑。經志工媒合，成功將貴賓犬送養。

動保處表示，為犬貓絕育不僅是從繁殖的源頭減緩流浪犬貓的增長速度，犬貓絕育後亦可減少罹患生殖系統疾病的機率。未為寵物絕育且未申請免絕育管理說明、或未申報繁殖需求而繁殖寵物，經查證屬實，可依《動物保護法》處5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。