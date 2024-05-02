2024年法務部調查局的調查人員特考，預計招募127名有志青年，即日起至5／9開始接受報名！台中市調查處鼓勵中部優秀青年踴躍報考，為調查局注入新血，強化調查團隊力量，因應日益複雜的安全及犯罪挑戰。

市調站表示，這一次的調查人員考試考試分為筆試、體能測驗及口試三個部分。考試將選拔多個語言及專業領域的人才，包括調查工作組、法律實務組及資訊科學組等，報名至5月9日截止，而筆試預定今年8月10日、11日兩天舉行，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東舉行。

法務部調查局表示，最近三年來筆試的錄取率，都超過10％；另外，體能心肺耐力測驗，是今年招考的關鍵，男性應考人員需在5分50秒內，完成1,200公尺跑走，女性應考人需在6分20秒內完成。

市調站表示，考試錄取人員將接受法務部調查局幹部訓練所一年訓練，成績及格者，將分發到各地調查局及所屬各機關，從事反制敵諜滲透、檢肅貪汙、防制重大經濟及洗錢犯罪以及查緝毒品等國家調查官等工作，所以錄取的調查人員必須服從命令，接受工作任務指派。

市調站鼓勵合格的調查人員，接受各項職務歷練，以豐厚完整調查工作資歷，尤其是資訊科學、電子科學、醫學／化學鑑識、營繕工程組及調查工作組選試特殊語文的錄取人員，需接受外勤第一線工作歷練，把自身專業運用於調查工作上。

法務部調查局希望通過這次特考招募，強化專業調查人力，讓國家更安全、人民更幸福，有關這次調查人員特考的相關考試資訊，民眾可以在法務部調查局官網上查詢相關資訊。