台北醫學大學附設醫院遠距醫療團隊24小時待命，即時掌握行愛住宿機構住民最新健康狀況。（北醫大提供）

歷經4年籌備，由台北市政府委託台北醫學大學經營的台北市立行愛住宿長照機構今天（2）開幕，為北醫大體系設立的首家住宿型長照機構。不僅導入智慧床墊、電子尿布、智慧圍籬、人臉辨識等智能設備，並與台北醫學大學附設醫院就醫資料整合及提供24小時遠距醫療服務，打造嶄新智能長照模式。

坐落於內湖行善社會住宅的行愛住宿長照機構，占地847坪，共設有79床，提供設籍於北市連續1年以上的65歲以上，包含中重度失能、長期臥床具有管路、造廔口等護理需求的住民，24小時住宿照顧服務。

北醫大董事長陳瑞杰表示，台灣面臨「雙老」挑戰，人口與房屋均步上高齡化趨勢，長者的醫療照護日益受到重視。北醫大校長吳麥斯指出，行愛住宿長照機構是北醫大體系重要的里程碑，象徵體系正式由醫療體系拓展為健康照護體系。

北醫附醫暨行愛住宿長照機構院長施俊明表示，行愛住宿長照機構整體空間寬敞明亮，透過尖端智能設備的導入，打造新世代長照機構；機構位於行善社會住宅內，另規劃百坪的行愛幸福學苑，提供機構住民復健運動、規劃社區活動，鼓勵公宅與機構住民間的雙向互動，盼能建構讓青銀共融、共享、共好的全新住宅。

行愛住宿長照機構主任邱美萍說明，少子化趨勢下，人力需求是大型長照機構的挑戰之一，機構特別導入多項智能裝置，包括在最重要的門禁管理上，除了透過人臉辨識與智慧圍籬系統進行出入口管制外，更採用最新型的床邊照護TOF感測系統，掌握住民動態。特別的是，該裝置利用紅外線感知元件，無須穿戴任何設備，就能透過熱成像判斷住民狀態並提出警示，影像僅顯示輪廓，同時兼顧安全、隱私與降低照護人力等需求。

邱美萍表示，除了出入安全外，住民的健康更是管理重點，包含透過智慧床墊即時掌握住民臥床時間與離床警示；利用智能尿布紀錄住民每日的排泄狀況外，還可以警示排泄異常狀況並避免泌尿道感染，重點是可減少9成以上的尿布廢棄物，達到環保永續的目的。此外也導入電子白板，不僅讓住民的健康資料便於管理，更可以減少照護人員的交班時間，打造友善長照職場。

資訊整合與遠距醫療是另一項亮點。北醫附醫副院長張詩鑫指出，未來若住民前往北醫體系就診，系統將會整合串接包含門診資料、檢驗結果、醫師巡檢報告及機構照護資訊等內容，即時掌握住民最新健康狀況。同時，北醫附醫遠距醫療團隊也24小時待命，透過腹部超音波、五官鏡或心律手環，安排醫療專科醫師會診並提供建議，達到零時差的醫療照護。