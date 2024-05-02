星期三晚間，哈瑪斯談鄰代表提前離開埃及，顯然拒絕了最新版本的人質交換協議。不過，哈瑪斯新聞辦公室隨後澄清稱，「我們態度消極，並不意味著談判已經破裂，這裡有一個來回的問題。」顯然他們想要等待以色列與美國方面主動讓步，但是機率很低。

以色列時報(Times of Israel)報導，恐怖組織表示會在星期四，提交一份修正提案，給卡達、埃及和美國代表，但目前尚未公布內容。早先的談判草案是請哈瑪斯釋放 40 名人質，遭到拒絕；以色列同意下修為釋於33名人質，並表示願意表現出進一步的靈活性，仍然又被哈瑪斯態度消極。

哈瑪斯認為，以色列應該先保證永久停火；但是以色列表示，只能暫時停火，時間可以從6星期再拉長，至於永久停火，這完全沒有道理。

以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)對來訪的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，無論哈瑪斯態度如何反覆，以色列國防軍將對加薩最後的城鎮拉法(Rafah)發動大規模入侵，清除哈瑪斯在加薩最南端城市的剩餘部隊。駐黎巴嫩的哈瑪斯代表哈姆丹(Osama Hamdan)警告說，如果以色列對拉法發動攻擊，哈瑪斯將退出談判。

布林肯在聽取各方談判代表的立場後，他認為這場談判破局的責任方是哈瑪斯，哈瑪斯在阻止人質交換。

他在記者會上表示：「以色列對人質交換提案做出了非常重要的妥協，表明想要完成協議的強烈意願。正如我們一直所說的，這是哈瑪斯的問題。哈瑪斯必須決定是否接受這項協議，並實際改善他們聲稱的關心加薩人民狀況。沒有時間再拖延了。」

布林肯也重申，華盛頓反對以色列對拉法進行大規模地面入侵，因為「缺乏確保平民不受傷害的有效辦法。」

以色列極右翼聯盟態度比納坦亞胡還激進，他們認為同意談鄰，是屈服於恐怖組織的要求。他們要求以色列國防軍應該立即對拉法展開進攻，這是政府幾個月來所承諾的。

不過，以色列人質家屬則希望救回人質優先。根據現在的談判條件，哈瑪斯將釋放至少33名活著的人質，其中包括女性平民、士兵、19歲以下的兒童、老人、病人和傷者。

另一遞面，哈瑪斯每釋放1名女性平民和兒童，以色列就會釋放 20 名未成年人和巴勒斯坦女性囚犯；哈瑪斯每釋放1名老人、病人和受傷的人質，以色列就會釋放 20名5 歲以上患病和受傷的巴勒斯坦，只要他們的刑期不超過 10 年。

每釋放1名女兵，以色列將釋放20名被判無期徒刑的囚犯，另外還有20名最多被判刑10年的囚犯，她們可能會被釋放到加薩或國外。