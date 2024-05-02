林柏宏擔任2024年台北電影節大使，與15年前挖掘他拍攝《帶我去遠方》進入影壇的導演傅天余再度合作，拍攝以「時間帶走的，電影留下了」為主題的形象廣告，今（2日）首度曝光，2人也一同出席記者會，傅天余形容林柏宏「時間帶走他的不自信」，林柏宏也回想起自己首次拍片，「導演是個非常追求美感的人，對我的要求比較直接，現場用吼的說『林柏宏你不要這樣笑很醜』，全部路人都往後看，就有點尷尬」。

傅天余也透露，當年之所以會相中林柏宏演出，是因為看到他參加選秀節目《超級星光大道》演唱〈小情歌〉時被評審袁惟仁點評後露出尷尬表情，馬上想邀請他演出，林柏宏坦言，原本不覺得自己會當一輩子的演員，但在拍完《帶》片之後卻萌生「好喜歡拍電影」的感受，並提到，其實當時一度因角色需要是籃球高手，但自己卻不擅打球，因此不自信並沮喪很久，林柏宏笑說：「現在回頭想想，有這麼嚴重嗎？」

林柏宏與導演傅天余繼2009年的《帶我去遠方》後暌違15年再度攜手合作。（台北電影獎提供）

相隔15年再度合作，傅天余說，「我跟柏宏當年一起走進電影的世界，而我見證了他的起點，又看見他現在的成就及模樣，讓我十分想把他與自己的第一個角色相遇的樣子記錄下來。」這次廣告特別請林柏宏重現「低頭害羞微笑」的表情，「我當年拍攝時就覺得林柏宏很迷人，但近年卻比較少出現的表情」，林柏宏也表示，現在的心態和20多歲時已經不同，「想拍有時間跨度的電影，能看到一個人在片中的成長和轉變」。

林柏宏憶起首次拍片的尷尬。（台北電影獎提供）

2024台北電影節將於6月21日至7月6日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，招牌雙競賽「國際新導演競賽」、「台北電影獎」入圍名單將於5月中旬揭曉，形象廣告已在官方YouTube頻道上線。