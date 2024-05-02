君品酒店西西里牛排館〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉碳烤4人分享盤，碳烤香料玉米雞肉串、西西里檸檬葉烤肉丸(牛肉)、手工香腸原味(豬肉)、碳烤新鮮豬肝。（君品酒店提供）

君品酒店西西里牛排館〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉5月2日開幕。（君品酒店提供）

君品酒店西西里牛排館〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉碳烤黑豬帶骨豬排 。（君品酒店提供）

雲朗觀光集團旗下君品酒店繼連續兩年獲得米其林推薦的〈雅意〉義式料理餐廳，今推出全新義大利牛排餐酒館〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉，攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌打造全球首家聯名餐廳。

Pennisi肉品世家重視肉的品質，料理訴求食材原味的展現，為避免過多香料與調味掩蓋食材本色，皆以西西里海鹽及橄欖油簡單調味，再由職人以精準的火侯掌握，以原木直火碳烤賦予誘人烙痕與煙燻香氣，不花俏的烹調手法呈現經典炙烤肉串與烤肉丸料理與排餐料理。

深耕西西里島近一甲子Pennisi家族所經營的〈Dai Pennisi〉餐廳，位於義大利西西里島林瓜格洛薩(Linguaglossa)小鎮中，創始人Saro Pennisi曾是牧羊人，於1968年創設了屠夫職人肉舖，販售精選當地牛肉與古老品種豬肉等各式肉品，更自製手作風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸等，成為當地人最為仰賴的肉品專家。

Pennisi第二代經營者Rosario Pennisi表示，十年前將家族經營的肉舖轉型為精品肉舖餐廳，承襲義大利西西里島慢食精髓，特別講究手藝與家傳技法，以最受歡迎的西西里風味香腸來說，採用完全手工的方式分切肉品，並用簡單、純粹的海鹽與香料調味，悉心製作道地正宗的手工香腸；碳烤料理的火侯溫度掌控得宜，才能碳燒出肉質多汁、口感柔嫩的肉排。

君品酒店〈Ciao〉西西里牛排餐酒館推出豐富多元的佐餐啤酒，特別與義大利慢食組織的奇瓦雷(Civale)品牌合作引進義大利多款精釀啤酒。據代理商表示，〈Ciao〉西西里牛排館更是目前國內引進最多款義大利精釀啤酒的星級飯店，其中來自皮埃蒙特區（Piemonte）的獨家五款精釀啤酒，與餐廳中煙燻、富含油脂的肉類料理，搭配品嚐可增香解膩、一拍即合，讓老饕們可大快朵頤， 輕鬆搭配出最道地的義大利精釀啤酒餐酒組合。（酒後不開車，安全有保障）

此外，餐廳冷藏熟成櫃裡展示由主廚遵循Dai Pennisi肉品世家傳統，經過熟成後的職人手工肉品，更是餐廳亮點之一，用餐客人不僅可以在餐廳大快朵頤，也可以購買回家。

〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉，座位數70席，單點菜色餐價自180元至6800元，於5月2日正式開幕，消費者可透過訂位電話：0975-684-833及至網路訂位系統進行預定，搶先品嘗結合職人嚴選食材與原始直火碳烤技藝，洋溢南義西西里島風情的牛排餐酒館美味。

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