台中市數位局上月23日攜手產學研舉辦「中部資安長研討會」，數位局長林谷隆鼓勵企業落實資安，建置資安長制度。（數位局提供／潘虹恩台中傳真）

資訊安全管理已經成為企業風險控管的重要一環，台中市數位局上月23日攜手產學研舉辦「中部資安長研討會」。（數位局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市數位局上月23日攜手產學研舉辦「中部資安長研討會」，數位局長林谷隆與中興大學教授林詠章（左三）、精誠軟體副總經理陳郁郁（左一）等人都到場。（數位局提供／潘虹恩台中傳真）

資訊安全成為如今企業永續發展的重大挑戰，台中市數位治理局上月23日下午攜手產業、學界多單位於中興大學舉辦「中部資安長研討會」，促進中台灣產業界更了解最新資安法規與發展趨勢，近50位企業資安長、資訊長與會交流學習，盼提升企業資安防護能力。

「中部資安長研討會」由中市數位局、中興大學資通暨個人資訊安全技術與服務產學聯盟、磐石產學研究中心、精誠軟體、國際資安大廠趨勢科技等單位產官學研跨界合作舉辦，上月23日在中興大學登場，近50位企業資安長（CISO）、資訊長（CIO）到場相互交流，期盼提升企業資安防護能力，保障企業營運與個人資料的安全，公私部門攜手合作顧資安。

中市數位局長林谷隆表示，過去資安長與專職資安人員制，主要落實在各級政府與特定非公務機關。隨著企業資安事件發生頻率與日俱增，金管會在2021年底規定公開發行的公司要指派「資安長」與設置「資安單位」，因爲一但發生資安事件，不僅會造成企業營運中斷、財務損失，更可能危害個人隱私，甚至是造成民眾恐慌與困擾。因此，做好資安治理，更需要產官學研界一起攜手合作。

中興大學資通暨個人資訊安全技術與服務產學聯盟主持人、教授林詠章說，希望透過一系列的研討活動將資安治理的重點傳遞給中部產業，幫助組織優化資安布局規畫與實作落實。同時透過產官學三方的合作，以前瞻思維帶來資安職能培訓，使企業組織可以更佳地應對複雜的資安挑戰，提升產業資安治理力量。

數位局表示，此次「中部資安長研討會」獲得熱烈的回響，代表中台灣產業對於資安議題的高度關注和需求，更顯示企業對資安人員培訓的需求。因此透過數位局連結跨界資安長合作交流，能為中部地區的資安防護工作注入新的動力，促進資訊安全意識的普及和技術水平的提升，進一步增強組織對抗資安威脅的能力。