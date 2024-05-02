余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，小她4歲的老公Gary陳鑒，昨天被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，據了解，他疑似是車手頭，手下擁有一批車手，昨天被移送新北地檢偵辦被收押。

警方表示，日前接獲一民眾報案，稱遭詐騙集團詐騙千萬，於是與被害人聯手，前（30日）中午利用被害人與車手相約在住家面交，警方當場逮到車手，車手又供出交付現金給「收水手」的地點，警方溯源，在新站路捷運聯通道，警方當場抓到人，就是余天二女兒老公Gary陳鑒，警方偵訊後將他移送新北地檢，昨天遭新北地檢聲請羈押獲准。