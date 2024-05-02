大陸一名曾任石油公司CEO肖姓女子，花145萬元從香港輾轉偷渡來台，並再北上自首，遭依法起訴，士林地院依犯經許可入國罪，判處2月得易科罰金，執行完畢後驅逐出境，肖女憂遭大陸政府海外追殺提上訴，法院認為，肖女已是萬那杜國籍，且非法入境，不宜繼續居留台灣，駁回肖女上訴。

據判決書記載，肖女於111年5月5日，花港幣35萬(約新台幣145萬元)代價安排偷渡，並且由香港某碼頭搭乘快艇，輾轉其他船隻接應，從高雄非法入境，後來肖女又到移民署北區事務大隊台北市專勤隊自首；士檢依犯入出國移民法之未經許可入國罪聲請簡易判決處刑，內湖簡易庭依犯未經許可入國罪，判處肖女2個月有期徒刑，得易科罰金，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

肖女不服上訴，並稱自己原本在大陸石油生意開設煉油廠，但因煉油廠要擴建，且有後備產品需要合作便來到台灣，後來她回大陸後，因為建廟引起風聲遭大陸公安抓，她被釋放後也註銷國籍轉入萬那杜國籍，並從香港到台灣主動自首。

肖女原以為可以留在台灣，並且要以投資移民來台，但經濟部告知需要戶籍，且法務部稱可以投資移民為由申請永久居留，後來她在彰化、北港、金山建工廠，便聽到朋友大陸公安要將她追捕回去，因此，若她出境就會有生命危險。

肖女的辯護人也稱，肖女轉入萬那杜國籍後，仍遭大陸政府在海外追殺，肖女認為「全世界唯一安全的地方是台灣，若非疫情，台灣國門閉鎖，也不必冒著偷渡風險入台」，因此，迫於無奈，只能偷渡，再向移民署自首。

肖女的辯護人還說，肖女對於廢舊輪胎處理頗有研究，本身也有石化與環保工業相關背景專業技術，可對於台灣這部分技術貧乏提供貢獻，且已經備妥在台灣投資移民的各項文件，無危害臺灣社會安全之虞，但原審宣告驅逐出境，恐再遭大陸政府緝拿，盼能撤銷原判決，請求法院諭知被告拘役59日，或不予驅逐出境。

二審合議庭認為，肖女為萬那杜國籍且非法入境，因犯罪受有期徒刑以上宣告，不宜繼續居留台灣，執行完畢或赦免後，有驅逐出境必要，肖女與其辯護律師請求判處拘役59日或不予宣告驅逐出境，為無理由均駁回。