彰化縣埔心鄉農會新建多功能農民活動中心，在今天正式落成啟用，全棟白色建築，外觀相當亮眼，在地方上贏得「埔心白宮」美名。（葉靜美攝）

我把農會變漂亮了！彰化縣埔心鄉農會新建多功能農民活動中心，在今天正式落成啟用，全棟白色建築，外觀相當亮眼，在地方上贏得「埔心白宮」美名；埔心農會開心分享新大樓落成的喜悅，推出購物單筆滿1000元，就贈送鳳梨一顆，不僅幫農友行銷國產農特產品，也寓意農會業務能愈來愈旺，好運旺旺來。

埔心鄉農會新建多功能農民活動中心為3層樓建築，總面積600坪，興建總金額9000多萬元，獲農業部補助2000萬元、縣府補助250萬元，歷經3次流標，終於興建完工。今日由縣長王惠美、埔心鄉農會理事長黃也早、常務監事張榮昌、總幹事張旗聞等人共同剪綵，正式啟用。

縣長王惠美表示，埔心鄉農會新建多功能農民活動中心已成為當地的地標，在總幹事張旗聞帶領團隊用心經營下，逾放比低且放款率高，員工薪俸、績效名列前茅，同時每年開發出不同的產品，推廣埔心特產葡萄、芭樂、金蜜芒果。還在供銷部、推廣部辦理共同運銷、農業資材補助減經農友負擔，且成立綠色照顧站快樂班讓高齡長輩可以來農會快樂的學習。

農會總幹事張旗聞表示，大樓約花9000萬興建，外觀非常漂亮，成為埔心新地標，有「埔心白宮」之稱，歡迎大家多來農會走走，一定會帶給民眾感心、溫暖的感覺；張旗聞也預告，今年適逢農會百年，農會預計在7月中旬 擴大舉辦百周年慶活動，屆時將熱鬧滾滾。

埔心鄉農會新建大樓位於原辦公大樓的西北側，新建過程一波三折，籌建期歷經疫情、缺工、原物料漲價，所編經費不足，一連流標3次，工程經費追加到9000多萬元，如今終於蓋好完工啟用，成為農家的好厝邊，漂亮的外觀更贏得「埔心白宮」美稱。