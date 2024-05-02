歌壇新人張喬西將推出首張專輯《明星》，近日釋出新歌〈明星 The Shining Star〉MV。她憶起第一次拍MV時，事前很緊張又焦慮，前一晚腦袋轉個不停，加上要早起妝髮，幾乎整晚沒有睡好，「我乾脆起床看了很多從小到大演出的影片，以前在舞台上唱歌的照片，再聽著〈明星〉，覺得我的人生經歷真的很貼合歌詞。」

MV將「明星」定義為互相閃耀的星星為發想，劇情中還找來她現實生活中近10位高中、大學好友一起拍攝，讓原本緊張的她瞬間安定不少，拍攝現場嬉笑聲不斷，她開心說像是在校園畢業旅行的氛圍，最後特別感謝團隊的同事相助，「好險身邊的同事、姊姊們，還有導演都給了我很大的鼓勵，一直幫我做心理建設，幫我盯螢幕上我的畫面跟表現，給了我很大的安全感。」

張喬西日前首度拍攝新歌MV，心情十分緊張。（華納音樂提供）

個性溫暖的她感謝生命過程中遇到許多貴人及相互閃耀的好朋友，加上她日前受邀擔任好友婚禮的伴娘，看著好友出嫁的畫面，內心十分感動，更形容當天是她人生第一次這麼近距離感受到愛情，也感覺自己真的長大了，笑說：「婚禮當下我眼中的新娘就是最亮的『明星』，沒想到我也到了參加這樣場合的年紀。」