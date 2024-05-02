創世基金會正在籌建清寒植物人安養院，新建第18家-花蓮分院，享沐時光莊園渡假酒店協助辦理「百歲創辦人曹慶先生-海灣畫」公益畫展，即日起至6月底於享沐時光免費展出，邀請民眾賞畫並支持公益。今（2）日開幕茶會邀請花蓮耀原舞團表演族舞，熱力為花蓮及建院加油打氣，邀植物人及其家屬到場享受藝術表演，並獻上康乃馨花束給院民，提前共度溫馨母親節。

59歲的阿如，年輕時忙於照顧家庭及年幼孩子，忙碌操勞無法好好享受生活，無奈因腦中風致殘，家庭無力照顧，經轉介於去年入住創世苗栗分院。一生從未去過飯店的阿如，創世今年特別帶她到渡假飯店感受母親節氛圍，並準備康乃馨花束與卡片，兒子更貼心地跟媽媽說聲：「媽媽，你辛苦了，母親節快樂！」

阿如和兒女們相擁、留下感動的眼淚；而花蓮耀原舞團熱力的表演，更讓同為阿美族的阿如提早過一個具有家鄉味的母親節。舞團得知阿如同為阿美族，四人一同用「Sa'icelen」(加油，打氣)，期盼花蓮建院後相約回家鄉看她。

享沐時光莊園渡假酒店董事長特助李右任分享：「植物人照顧是一條長遠的路，籌建安養院不易，需要各界一起幫助籌建花蓮分院，讓更多偏鄉的植物人得到照顧，今年協助辦理畫展，結合酒店意象又能貢獻社會，邀請大家將愛的正能量傳遞出去，也歡迎房客入住時隨喜捐贈，為弱勢盡心力。」

苑裡鎮公所王碩秘書表示，苑裡鎮積極推動各項福利措施，也感謝民間團體、善心人士共襄盛舉做公益，深入苗栗每個角落。創世基金會長期以來服務清寒植物人，是接住弱勢家庭不可或缺的夥伴。

創世基金會苗栗院長陳綠蓉表示，早年創世成立時因缺乏人手和經費，創辦人曹慶以棉花棒為植物人清理褥瘡，從而衍生靈感，便以棉花棒當畫筆，畫出意境優美的水墨畫；花蓮地區目前有1,061名植物人及重度失能者，苗栗地區則有66為院民，為全台最多植物人安養區域，為紓解這些家庭的困境，特籌建清寒植物人安養院，並以海灣為題創作「洄瀾」海灣畫，期盼各界發揮愛心，希望幫助植物人回鄉養。

公益畫展為期2個月，所得捐款將全數支持花蓮建院暨苗栗分院常年服務經費，邀民眾認助每月600元築夢瓦，或「海灣畫助愛洄來」5萬元，即可典藏限量海灣畫乙幅。