貿協指出，2023年我國農產食品出口值達48.9億美元，今年貿協睽違多年再次籌組5個食品產業商機媒合團，深入重要出口國日本、韓國、新加坡、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、美國、加拿大、泰國、越南、菲律賓、英國、西班牙及法國等13個國家，除了與當地重要進口商進行一對一媒合洽談之外，更加碼於百貨公司、購物中心或超市等通路辦理產品快閃展示活動。
除了籌組5團商機媒合團外，也將以「臺灣好食品專館」形態參加泰國、首爾、菲律賓及美國等地舉辦的國際食品展活動。
外貿協會在經濟部國際貿易署委託下，預計下半年籌組5項食品業商機媒合團，自8月起分別前往日韓、新馬中東、美加、泰越菲、英西法等13個重點市場拓銷，積極推廣臺灣優質食品搶攻國際商機，每站點僅收取分攤費5,000元，以利加工食品中小企業業者能一起加入全球拓銷行列。
貿協指出，2023年我國農產食品出口值達48.9億美元，今年貿協睽違多年再次籌組5個食品產業商機媒合團，深入重要出口國日本、韓國、新加坡、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、美國、加拿大、泰國、越南、菲律賓、英國、西班牙及法國等13個國家，除了與當地重要進口商進行一對一媒合洽談之外，更加碼於百貨公司、購物中心或超市等通路辦理產品快閃展示活動。
除了籌組5團商機媒合團外，也將以「臺灣好食品專館」形態參加泰國、首爾、菲律賓及美國等地舉辦的國際食品展活動。
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