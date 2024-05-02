貿協指出，2023年我國農產食品出口值達48.9億美元，今年貿協睽違多年再次籌組5個食品產業商機媒合團，深入重要出口國日本、韓國、新加坡、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、美國、加拿大、泰國、越南、菲律賓、英國、西班牙及法國等13個國家，除了與當地重要進口商進行一對一媒合洽談之外，更加碼於百貨公司、購物中心或超市等通路辦理產品快閃展示活動。

除了籌組5團商機媒合團外，也將以「臺灣好食品專館」形態參加泰國、首爾、菲律賓及美國等地舉辦的國際食品展活動。