台北市萬華區一排老屋經過多年協調，終於在近日展開危老重建，不過其中一棟透天厝租給小有名氣的羊肉爐業者拒絕參與，剛好就卡在都更地的正中央，雖然有人提到未來兩旁的住家剛好都會成為客人，不過也有人說恐會遭兩旁住客瘋狂檢舉，引起討論。

鄉民「eddisontw」昨（1）日在PTT房屋板表示，萬華一處整排屋齡約50年的老屋，經過多年協調終於有超過9成的住戶同意危老重建，整排房子都拆光了，唯獨一棟卡在中間的透天厝並未拆除，目前正租給小有名氣的羊肉爐業者，附近鄰居透露該戶屋主認為都更的條件太差才會放棄。

原PO認為，該棟透天厝卡在中間，未來兩邊大樓蓋好，住戶剛好都會來中間吃東西，「光是住戶的市場就全部獨吃了，傻子才要都更」，也有人認同喊「這間好吃，大家不用為他擔心，生意好到爆」、「兩邊都是未來的潛在客人，賺爛了賺爛了」。

不過也有人指出「羊肉香飄整棟，陽台剛好在那一側的話就好笑了」、「這未來會後悔吧」、「低樓層一定很多人不想要」、「賣吃的居然沒遇過瘋子照三餐檢舉的，等大樓蓋好大概只剩涼拌能賣了」、「真實狀況是，等新大樓蓋起來兩旁車道夾住，環保署天天來你家測油煙、噪音，有臨停旁邊的拖吊車馬上就到。生意還是好到擋不住？再加碼國稅局稽查，反正大樓警衛室就在旁邊，可以邊看電視邊盯你」。