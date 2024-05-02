余苑綺因直腸癌病逝，享年39歲，留下老公Gary（陳鑑）跟一雙兒女，令不少親友粉絲十分不捨。昨1日，Gary被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，據悉他疑似是車手頭，手下擁有一批車手，昨天被移送新北地檢偵辦收押。

據悉，余苑綺和老公Gary是相差4歲的姐弟戀，2017年認識，交往半年左右就決定共度下半輩子，余苑綺抗癌8年，歷經70多次化療癌細胞仍不斷擴散，最終不敵病魔逝世，她生前最放不下老公Gary以及兩個孩子，余苑綺病危期間更表示希望最後一刻只要有丈夫在身邊陪伴就好，可見夫妻情深。

余苑綺生前曾透露，老公最貼心的一點是總會包容自己，孕期不管想吃什麼，老公都會不辭辛勞出門採買，生下小孩後，有時心情不好發脾氣，老公也會全盤接受她的情緒。余苑綺曾在受訪時坦言，將Gary視為真命天子，雙方是以結婚為前提交往，原本被醫生診斷子宮成「心型」，懷孕機率不高，沒想接連懷上兩胎，讓她相當感恩，認為是上蒼的禮物。

Gary發文哀悼妻子。（圖／翻攝自臉書）

2022年面對妻子余苑綺不幸病逝，Gary在私人臉書發文，曬出兩人親吻閃照，心痛告白：「老婆！！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～」。