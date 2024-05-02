魏嘉瑩（小魏）日前推出個人最新單曲〈緩緩〉，特別邀請Energy成員書偉合作對唱。這首歌是《我的婆婆怎麼那麼可愛 2》的插曲，他們一同詮釋劇中發貴和小鷗的故事，書偉笑說：「沒想到演了發貴還可以和小魏一起合唱新歌。」魏嘉瑩得知要對唱，不敢置信：「我竟然要和Energy的書偉哥合唱耶。」

為了表現〈緩緩〉一曲中時間的流動，MV特地選在恐龍博物館拍攝，小魏從配唱開始便覺得Energy成員書偉對於情感的詮釋十分厲害，兩人在碩大的恐龍腳底對戲，真的恍然有穿梭時空的感覺，有一場是老友久別重逢的戲，小魏說：「那一場戲是我在等他來，看到他的眼神就覺得『哇噻！這個眼神也太真了吧，太厲害了』好像真的見到一位好久不見，一直放在心上的人，光是看著他的眼神就被感動了。」

魏嘉瑩特別邀請Energy成員書偉合作對唱。（相映音樂提供）

他知道小魏身為BOOM！怪物星人一員，Energy成員書偉也分享了他的心得：「能夠在同一個團體裡十分難得，如果一開始就有很好的成績更要珍惜。」

回歸到個人身分，小魏魏嘉瑩表示，「在BOOM！怪物星人的活動中，體驗到很多以往不曾體驗過的事，現在也開始很喜歡跳舞。」除了推出全新單曲〈緩緩〉之外，第一件事就是要召集所有夥伴再登B514星球，從 5月14日開始舉辦連續三場北中南的生日音樂會，一開賣即秒殺的氣勢，也讓小魏直呼太感動了，「原以為大家平日都要上班，沒想到還是很願意來聽我唱歌。」