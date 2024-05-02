烏俄戰爭近期發展中，俄軍的野戰煙幕施放系統開始活躍於接觸線沿線之上，主要使用的車輛為TDM-2K，主要的定位就是持續性的製造密集煙幕來隱蔽步兵及機械化部隊行動，發煙混合物中的特殊氣凝膠，能夠干擾短波紅外光（SWIR）的傳遞，也是熱成像設備感測的光波長。

Russian MoD video of Russian Southern Group of Forces RKhBZ troops deploying a smoke screen with TDM-2K vehicles to cover the movement of Russian forces. https://t.co/tX8f5IrIeh pic.twitter.com/Lpi11awQdS — Rob Lee (@RALee85) May 1, 2024

俄羅斯國防部最近發布了一段影片，罕見展示了野戰煙幕施放系統。車輛本身是基於俄羅斯軍方使用的八輪裝甲運兵車BTR-80的底盤。這賦予了 TDM-2K具備良好的機動性，使其能夠快速移動到戰場上有需要的點位。TDM-2K不僅限於製造煙幕。它還可以施放幹擾紅外線傳感器的氣溶膠，進一步增強其隱蔽友軍的能力。這使其成為俄羅斯軍隊武器庫中的靈活工具。

一名俄軍指揮官簡介了各單位運作方式，其中包含TDM-2K，因其能夠產生數公里長的煙幕的而備受官兵讚許：「它最大限度地提高了我們部隊的生存能力，因為它使我們的部隊躲過敵人的視線，」

😶‍🌫️ Russian soldiers successfully advance under the cover of a smoke screen



The aerosol countermeasures unit of the Southern group of Russian Armed Forces uses the TDM-2k thermal smoke generator to make Russian infantry and armored vehicles invisible to the enemy.



The TDM-2k… pic.twitter.com/gDwAsMegq1 — Sputnik (@SputnikInt) March 20, 2024

俄羅斯報告顯示，自今年以來TDM-2K 在戰場上的部署大幅增加，俄羅斯軍方加大了空中轟炸的力度和地面推進的頻率。在這樣的情勢下，TDM-2K成為了地面部隊的重要資產。

TDM-2K使用柴油和專門的煙霧生成物質的混合物運作，當這種混合物被點燃後，會產生濃濃的煙霧，該車輛配備了一系列噴嘴和噴射器，可將煙霧廣泛投射，有效地形成煙幕。

這類車輛不只有俄羅斯有，類似的技術在其他幾個國家的軍械庫中也很成熟，例如，美國 M58「狼」(M58 Wolf)，基於M113裝甲運兵車底盤。在歐洲方面，萊茵金屬是德國最傑出的軍工企業之一，著名的野戰煙幕施放系統是LVPS 66或輕型車輛保護系統、Maske（反紅外線煙幕彈）以及「Rosy」或快速遮蔽系統，上述3種都是車載用煙幕發射器。

一些專家建議部署熱顯像儀器，然而，這種方法並不一定有效，主要是因為分散的煙霧中含有氣溶膠，能夠降低 TDM-2K 運作區域的直接空氣溫度。換句話說，熱成像技術並不能保證能夠看穿這些煙幕。