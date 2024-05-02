分析師認為，面板產業最壞情況已過，第二季產業稼動率可望由第一季73％提升至80％，有助三福化化學品出貨表現；基礎化學品PHBA因日系客戶已擴產完成，將也增加三福化訂單，新品效益逐步發酵，營運蓄勢推進。

三福化因第二季面板稼動率有望拉升，連帶對電子化工材料拉貨動能也有望轉強。今年越南廠預估營收成長翻倍；台積電CoWoS翻倍擴產，相關產品營收占比將往二成推進；回收量也會有雙位數成長。

台積電COWOS擴產推升光阻剝離劑需求，三福化去年出貨倍增，樂觀看待今年半導體先進封裝COWOS需求續揚，CoWoS相關材料今年出貨有望翻倍成長。顯影劑半導體純化線認證進行，已有對中小客戶開始出貨，也有顯影劑回收工程進帳，烘托半導體應用營收比重續好攀揚。

三福化顯影劑回收（TMAH）二廠去年底完工，第一期後段純化的5,000噸產能已開始試產、送樣客戶，可望出貨主要半導級大客戶，單價及毛利率皆優於一般半導體客戶；第二期5,000噸於年中視客戶驗證進度決定。

此外，三福化PHBA日系訂單有全年挹注；越南兩廠合計後，預估今年年營收可望倍增；材料廠預估第二季單月轉盈、全年轉虧為盈，至於空分廠，今年以提升產能利用率為主。