電源大廠台達電2日舉行首季法說會，首季財報在1日已經公布，EPS為2020年以來連16季新低紀錄，不過董事長海英俊、執行長鄭平認為，第2季會比首季表現好很多，呈現逐季向上態勢，不過第4季還要觀察，其中電動車部門維持年成長20至30％不變。

台達電第1季財報合併營收12.97億元，季減8.7％、年減1.67％；毛利率29.5％，季減0.9個百分點、年增2個百分點；營益率8.1％，季減2.3個百分點、年減0.95個百分點；淨利率6.31％，季減2.66個百分點、年減1.13個百分點，每股盈餘2.22元，季減35.83％、年減16.54％。

海英俊指出，以旗下電源及零組件、交通、自動化、基礎建設等事業部，屬於交通的電動車表現還會維持成長，獲利情況也佳，但也強調，電動車就像過山車，不能等市場穩定才進場，這考慮到公司的敏捷力，不過日圓續貶，客戶可能向日本供應鏈採購，需留意後續情況。

在AI伺服器電源營收比重，從去年營收占比2％提升至4至5％；至於散熱產品，以往都採風冷解決方案，在伺服器功耗、耗電、效能增加後，只能採取液冷，而台達電也在液冷技術沈浸多年，相關散熱產品預計在明年出貨。

針對未來電價將由立法院決定的話題，海英俊表示，電價要遵從供需原則，不能讓台電持續虧損又不能把成本反映在價格上，這是最基本的經濟原則；以前或許有很多政治考量因素，但這情況不可能持續下去，且因為台灣的電價便宜，所以大家都不在乎，使用者若沒感覺就會亂用電。

同時海英俊指出，台灣不缺電，主要是系統裡無形中浪費很多電，可能達30至40％，以台達電的經驗來看最耗電的就是建築，該省的地方如果省下來，像是1年2千度的電，如果省10％，就省了200多度電，節能會很快見效，尤其省一度電法發1度電簡單得多。