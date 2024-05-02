台灣24歲吳姓游泳教練和兩同鄉簽約在新加坡餐廳表演「人魚秀」，做了3個月被拖欠超過一萬新元（約24萬台幣）薪水，期間簽證被取消，直到要到泰國旅行才驚覺自己一度成了逾期居留者。

據《新明日報》報導，24歲吳先生是來自台灣的游泳教練與兩名台灣同鄉，去年11月在一個台灣表演團體的推薦下來到新加坡工作，每逢入夜時分就會在餐廳穿上魚尾服飾在水中演出。期間公司幫忙申請6個月的工作簽證，工作證在今年2月無預警被取消，老闆卻沒有告知。

他指出，自己與兩名台灣同鄉至今被拖欠3個月的薪水，每月3400新元（約8.1萬台幣），每人被欠超過一萬新元（約24萬台幣）。

他透露，今年3月底開始發現端倪，因為期間被老闆告知，盡量不要到處溜達或走動。「我與其他兩名同鄉是在4月中旬向新加坡人力部求助，才得知簽證被取消，原本想去泰國慶祝潑水節的計劃也因此泡湯。」

他坦言，期間數次與餐廳負責人及老闆談論薪資問題，但對方解釋公司財務出現問題需等等。為了討回薪資，只好繼續留在人魚餐廳工作。

他指出，這項在水中進行的表演其實有危險性，除了表演時無法攜帶氧氣筒、下潛時要憋氣許久。還曾在表演期間不小心撞上鐵條，並撞斷一顆牙齒。

目前已返回台灣吳先生透露，他是在4月19日得以恢復工作證，合約期滿後與其他表演者返回台灣。上月24日收到公司1000新元（約2.4萬台幣）的轉賬，剩餘薪水仍被拖欠。

「沒想到第一次到新打工就會發生這些事，在他印象中新加坡是一個安全與公平的地方。」