台中市文化局斥資6、700萬元舉辦台中媽祖國際觀光文化節系列活動 「宮廟風華」，YouTube 觀賞次數只有2位數，市議員曾朝榮2日批評宣傳不力、效益差，不如民間團體，執行力很掉漆。文化局長陳佳君指出，由於是在地宮廟，YouTube不是主要的宣傳管道。

台中市議會2日進行教育文化業務質詢，市議員曾朝榮表示，5月1日是農曆3月23日，媽祖生日，不少媽祖廟都有舉辦相關活動，文化局也規畫台中媽祖國際觀光文化節系列活動「宮廟風華」，每年從元宵節到5月。

曾朝榮說，宮廟風華活動每年花6、700萬元經費，邀請民眾一同體驗結合藝術與宗教的文化盛典。不過，民眾發現其中一場的YouTube 觀賞次數僅2位數，少的可憐。

曾朝榮認為，辦活動就是要吸引民眾踴躍參與，「宮廟風華」活動前，除了開記者會，沒看見其他宣傳，活動不是錢花了就好，要有活動效益；他舉例樂成宮做得很成功，一個文化局竟比不上一個宮廟，真的很落漆，要求市府加強行銷宣傳。

陳佳君表示，由於是在地宮廟，YouTube不是主要的宣傳管道，大部分會透過地方宣傳車、市政新聞及其他管道行銷，另各地文化館也會有跑馬燈。