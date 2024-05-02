徐若瑄（Vivian）和美聲組合晨悠CHENYO首度合作歌曲〈全世界我最不配擁有你〉，收錄在徐若瑄的全新專輯《先聽我說完》中，是徐若瑄聽了師妹晨悠的惟晨發生過的單戀故事激發出靈感，進而寫下的作品，她們用最唯美的歌聲，唱出所有單戀人的痛。

3人雖然練習吉他好一陣子，但要在鏡頭前自彈自唱還是十分有壓力，尤其徐若瑄工作滿檔，在拍攝MV前，還是硬擠出時間抱著吉他苦練，正式上場時，因為太緊張，Vivian的手指一度卡關，怎麼彈都不順，最後終於冷靜下來，順利完成，晨悠也是結束彈吉他的鏡頭才終於如釋重負，開玩笑說：「明明我們可以靠顏值和靠美聲，下次好好唱歌就好，不要自討苦吃了。」

她們為了這次的合作，徐若瑄邀請晨悠聚餐尋找創作靈感，三人聊到自己的愛情故事，而惟晨曾經的一段過去激發出Vivian的靈感。惟晨表示暗戀過一個人，但只敢在對方身邊默默對他好，遲遲不敢告白，怕連朋友都做不成，後來在好友鼓勵之下勇敢說出來，惟晨笑說：「結果就是被拒絕，也當不成朋友了。」就在結束聚餐沒多久後，Vivian完成了歌詞，她表示，在創作的過程中，晨悠也參與了很多，「我每次寫好一些詞就會傳給他們，問怎麼樣，他們有什麼想法也會再跟我說，就這樣完成了這首歌。」

這次能和心目中的超級天后合作，晨悠兩人坦承十分興奮，徐若瑄則笑說：「她們是反差很大的2個人，因為歌聲優美很會唱，但個性率真幽默又搞笑，所以好可愛、好可愛，我們很合拍、感情很好。很開心能和晨悠合作，謝謝小師妹和我一起完成了這首歌。」徐若瑄在片廠更是十分照顧晨悠，以悠在拍特寫鏡頭時，徐若瑄覺得要再賦予以悠更多個性的表現，於是拿出自己的珍珠耳叩幫以悠戴上，讓以悠感動不已說：「V姐的舉動真的太溫暖了。」