民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高，被質疑圖利威京集團，以及遭質疑賤租北士科土地，疑似圖利黨內前立委吳欣盈家族所經營的新光集團，日前遭民眾告發涉貪，台北地檢署依涉犯貪汙列他字案偵辦，將柯文哲列被告。媒體人吳子嘉認為，未來柯文哲若被辦，年輕票可能會跑到民進黨賴清德身上，2028他的得票率也許會過半。

吳子嘉今(2日)在中天《新聞千里馬》節目中表示，民眾黨8位立委都沒有出來挺柯文哲，挺柯文哲的也講不清楚，檢視柯文哲行為的也沒有。

主持人馬千惠問到，這件事情會重傷柯文哲、重傷民眾黨嗎？吳子嘉回應表示，民眾黨本來給人清廉的形象，如今柯文哲列被告。至於這案子為何辦這麼快？吳子嘉認為，檢察長鄭銘謙520以後就要變成新法務部長。主持人馬千惠問，幫準總統賴清德鋪連任之路？吳子嘉回說，當然。

主持人馬千惠再問到，未來柯文哲若被辦，年輕票回流，賴清德得票率就不會只有40%？吳子嘉指出，年輕票就會跑到賴清德身上，2028他的得票率可能會過半。

吳子嘉甚至認為，年輕票並不會回到藍軍身上，下一屆立委選舉，國民黨恐會大敗。國民黨這次立委選舉為什麼會贏？那是因為民眾黨沒有能力提名，所以國民黨像徐巧芯、王鴻薇手上都有兩種票，藍軍基本盤加上白色票。而年輕票可能不會投給國民黨，到現在並沒有改變，卻沒有感覺到國民黨有在做努力。