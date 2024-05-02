美國告示牌日前公布「2024年國際最具影響力人士」，該名單每年選出對全球流行音樂產業做出重大貢獻的代表人物。索尼音樂大中華區CEO陳國威 (Andrew Chan) 今年成功獲選，這也是他連續第四年入選該名單。

陳國威 (Andrew Chan) 表示：「感謝告示牌連續四年的認可！索尼音樂大中華團隊不忘初心，堅持做好音樂給更多聽眾，也致力將有才華的音樂人、優質的華語作品推向國際舞臺。」

索尼音樂近年來成績亮眼，韋禮安的熱門單曲〈如果可以〉截至目前為止已連續908日打進串流平台排行榜。不僅發行多首熱門歌曲，索尼音樂在培養藝人方面也獨具慧眼，除了成功打造超人氣男團Ozone和女團Pinkfun，近期還簽下實力派歌手Bii畢書盡，以及多位潛力歌手，包括徐暐翔、柏霖、邱軍等等，都以新人之姿開出佳績，受到矚目。除此之外，在第34屆金曲獎中，旗下藝人A-Lin、熊仔、彭佳慧分別奪得了最佳華語女歌手、最佳華語專輯及最佳客語歌手等大獎。