余天二女兒余苑綺2017年嫁小4歲圈外人老公陳鑒，不料結婚5年余苑綺因直腸癌病逝，夫妻倆陰陽兩隔；不料今日傳出陳鑒被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，疑似是車手頭頭，手下有一批車手，已被移送新北地檢偵辦收押。

余天震驚表示：「很驚訝，我是傍晚接到記者電話才知道這件事，看他的樣子，也沒有出來混，怎會這樣？」後續會幫Gary請律師？余天則說：「他家人會處理，我一直打電話，都找不到Gary他們。」

余苑綺老公陳鑒涉詐騙遭收押。（圖／中時資料照）

據悉余苑綺與陳鑒交往半年就決定要共度一生，甚至先有後婚，余苑綺懷孕期間只要想吃什麼，老公都會去買，就算生前抗癌艱難時光，老公都不離不棄。不過陳鑒也曾有崩潰大哭的時候，當時余苑綺生完二胎直腸癌復發，老公當時有些後悔，但也表示事情已經發生，余苑綺也相當堅強，兩人仍攜手共同經歷抗癌療程。

余苑綺生前最後一段時間病情惡化，當時陳鑒前往醫院探望老婆，面對媒體提問僅回「謝謝」就離開。余苑綺病逝後，陳鑒曾發文：「最後我想跟妳說，我真的好愛好愛好愛妳」，沒想到余苑綺逝世2年，就傳出因詐騙被逮，令人不勝唏噓。

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