為搶攻600億烘焙商機，7-ELEVEN自2023年起推出「甜點專櫃」整合豐富多元商品結構，以「異國夯甜點」、「在地嚴選」兩大特色，提供消費者全日型的療癒輕食補給選擇。其中包括進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優果甜坊甜品等逾50款豐富選擇，甜點專櫃現已突破1,200店，導入門市後可帶動相關商品銷售數量翻倍成長，一年下來已有千萬人次體驗，成為消費者24小時最佳的全日型甜點補給站。

7-ELEVEN多年來深耕烘焙市場，甜點是重點發展的商品類別，近年掌握小份量個人化甜點及民眾對於點心的分眾與多樣化需求，發現甜食已不再侷限下午茶時段，尤其在辦公商圈買正餐搭配購買輕食、甜點的頻率比起一般住宅型商圈多出1成。

據7-ELEVEN內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。鎖定21至40歲女性客群，「LADEARS」即以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」做為開發主軸，結合在地嚴選農特產，未來甜點品牌將不定期推出蛋糕、杯裝甜點、塔類、西式小點等新品。

首波8款甜點包括「芋泥生乳捲」、「黑森林蛋糕」、「法式檸檬塔」、「焦糖德式布丁」與「生乳半月燒」、提拉米蘇蛋糕杯等，此外，統一則有昂舒巴黎冷藏甜點新品包括卡士達泡芙與HERSHEY's巧克力聯名波蘿泡芙等，全新上市。