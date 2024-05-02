大宇紡織去年8月間，以13.29億元售出桃園龜山工業區工業廠房，姚姓總經理及多位公司高層，涉嫌在重大利多禁止交易期間，利用人頭買賣公司股票獲利，新北地檢署2日指揮高雄市調查處，分兵多路發動搜索，約談姚男等16名被告及4名證人到案，全案朝違反證券交易法「內線交易」罪嫌偵辦。

去年8月間，大宇紡織售出坐落於桃園龜山工業區主要幹道上的工業廠房，工廠土地面積3296.64 坪，是龜山工業區近年難得釋出的大面積生產事業用地。大宇紡織以13.29億元售出廠房，公司公告處分利益達10.7億元，以13.07億元股本計算，每股貢獻8.19元。

檢調獲報，姚男等公司高層，涉嫌在土地交易案的重大利多消息前，利用人頭買進公司股票，不法獲利金額仍由檢調估算中。

檢調2日發動搜索，前往台北市大同、信義、大安等區及新北市板橋區、新竹市、台中市、嘉義縣等地搜索，查扣涉案人手機、存摺及公司內部文件等證物，約談姚男等16名被告及4名證人。

大宇紡織成立於1969年，為合成纖維布及胚布等產品生產廠商，1991年股票掛牌上市，產品為長纖西裝布料、女裝薄料、加工絲、長短纖交織及強撚布料。2014年起公司轉型高附加價值產品。