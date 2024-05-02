徐懷鈺近來推出〈達爾文步伐〉全面進化版MV。（滾石唱片提供）

徐懷鈺近來推出〈達爾文步伐〉全面進化版MV。在拍攝時超出導演腳本設定，竟為了MV張力即興「吃花」，讓眾人目瞪口呆。徐懷鈺透露，在拍攝現場看到場佈的小花園，突然想起自己曾在以前的作品〈你還記得嗎〉MV中咀嚼花瓣。

這次拍攝時，當導演要求把玫瑰花瓣逐片拔下時，徐懷鈺既視感再現驚嘆：「這不就是當年18歲的我嗎？」決定重現當年經典的吃花畫面。沒想到咬下後口感超怪，第一時間覺得「藍色的玫瑰花沒有那麼好吃」，竟想說「不如再換別的花，當個吃花的女孩」，於是又拿起小白花，咬了後覺得「口感好一點」，後來才發現藍色玫瑰花是以化學色素染色，讓徐懷鈺大驚：「好險沒有中毒，我還活著！」成為拍攝過程小插曲，也慶幸沒有真的吃下肚。

為了MV取景，徐懷鈺穿上背心與短褲裙勁裝，與舞群半夜冒雨在濕冷的戶外公路上唱跳。當晚氣溫僅有13度，全部人冷到發抖，徐懷鈺為了讓身體熟悉溫度，更拒絕披上外套，即使穿著單薄也努力撐到MV拍完，十分敬業。低溫下拍攝徐懷鈺依舊維持最佳狀態，笑說：「越跳精神越好、越亢奮」，順利捕捉到震撼的雨中公路群舞畫面。

MV中另一套特色裝扮，是展現出神秘感的全身斗篷，全場舞者一起穿戴斗篷的畫面，讓徐懷鈺聯想：「就像是哈利波特那樣的魔法世界」，鬼靈精怪的徐懷鈺也跟導演達成共識，表示：「大家都習慣揮舞魔杖的白魔法，為什麼不能玩看不到魔法棒的黑魔法」，最後與舞者們在看不到魔杖的「黑魔法世界」裡，入戲扮演巫師。