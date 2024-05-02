黃先生的電腦斷層顯示，他的右鼻腔(紅圈處)全被塞滿，經病理冷凍切片確診為乳突瘤，所幸為良性。（彰化醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰化一名54歲的黃姓男子，右側鼻子長期鼻塞，因以為是慢性鼻竇炎或鼻瘜肉而未在意，直到1個月前感冒後，右鼻常常流血，晚上更是呼吸困難無法平躺入睡，檢查才發現右鼻腔鼻竇被10公分的良性鼻腔鼻竇乳突瘤塞滿，經手術取出後，黃男終於再次體驗了呼吸順暢的快感。

黃男表示，手術醒來後頓覺呼吸順暢，真是久違的舒服感受！他說，他右側長期鼻塞，以為是慢性鼻竇炎或鼻瘜肉，但還有左鼻可呼吸，所以一直沒有理會，直到1個月前感冒，右鼻開始流血，常要用衛生紙塞住鼻孔，呼吸更不順，晚上因此無法躺平入睡，只好坐著睡覺。

黃男到某醫院就醫，排定2週後手術，要取出鼻瘜肉，縣議員黃千宴發現他都快無法呼吸了，面容憔悴不堪，勸他不能再等，引介他到衛福部彰化醫院，在就診隔天進行手術。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，電腦斷層顯示黃先生右側鼻腔鼻竇幾乎塞住，很像常見的鼻瘜肉，但一直流血，有別於鼻瘜肉流血不多的情況，而且是單側阻塞，這是鼻腔鼻竇乳突瘤常見的病徵，經病理冷凍切片確診為乳突瘤，立刻以內視鏡微創手術取出長達10公分的乳突瘤，所幸是良性。

許嘉方說，鼻腔鼻竇乳突瘤和鼻瘜肉外觀很相似，但臨床表現常是單側，而且較易流血，有惡性轉變的可能，造成此鼻部腫瘤的原因並不明確，除了單側鼻塞、流鼻血之外，也可能造成鼻蓄膿、臉部脹痛、頭痛等。鼻腔鼻竇乳突瘤有5％至12％會轉變為惡性腫瘤，而且復發的可能性也很高，不可輕忽，術後需定期追蹤。

許嘉方強調，鼻塞有可能是鼻子過敏、鼻竇炎、鼻瘜肉、鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚等多種可能，很多人總認為因台灣氣候潮濕之故，鼻塞很正常，沒什麼大不了，但如果鼻塞超過2週，還是要就醫詳查，以免有腫瘤而不自知。