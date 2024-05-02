台新金去年自結稅後純益為146億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.01元，略低於2022年的1.04元，但今年配發股利為合計近1元，則高於去年，若以去年EPS1.01元計算，配發率近100％，優於去年配發率為89.4％。

回顧近五年台新金股利水準，今年發出近1元，高於去年0.93元及2020年的0.797元；但低於2022年配發1.1元、2021年也配發1.009元，今年配發水準，約是近五年來的第三高。而近年最高則是2014年發出1.41元水準，史上最高則為2005年發出2.759元。