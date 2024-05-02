The Wall二十周年慶，邀來金音獎入圍樂團福夢FUMON、金音獎入圍民謠歌手嚴梵與去年發行專輯大受媒體好評的Ken Deng 肯鄧與近期發行新單曲的王謙輪番上台演出。

當天最後壓軸登場的是近期在各大音樂祭大受歡迎的樂團「福夢FUMON」。主唱李浩瑋以招牌吼腔燃炸，從開場的〈It Was Like〉 接著今年推出的新單曲〈自由靈魂〉及〈不重要的結果〉等，現場仿佛置身音樂祭現場，開圈撞擊引爆最大熱情。

而李浩瑋也自曝2007年高中樂團成發就是在The Wall，這裡是夢想開始的地方。這場長達三小時的接力演唱會，終場也在演唱死金版本〈背叛〉大合唱中劃下完美的句點。

去年推出「偷心總動員」專輯的Ken Deng 肯鄧率先登場，這次邀來了露波合唱團的Oler助陣。向來幽默的Ken Deng 肯鄧也以冷笑話三連發逗樂大家，緊接著由入圍了金音獎最佳民謠歌手及最佳民謠專輯的嚴梵登場，第三彈由近期推出新單曲 〈愛才不會消失〉的王謙上場，單曲甫推出不久，在現場粉絲大合唱讓王謙非常感動，王謙說其實這一路對音樂的堅持不容易，很多時候難免懷疑自我，遇到挫折也會思考是否該回頭，現場歌迷暖心的喊出〈愛才不會消失〉，甚至在王謙喝水時，大喊「潑我」，王謙妙答：「我又不是Rapper。」