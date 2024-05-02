沈文程1日在TICC開唱。（大大娛樂提供）

沈文程昨（1日）在TICC舉辦「國際沈文程日 五月一日彼下暗」台北返場演唱會，以國、台、原、英、日「五聲道」開唱，從頭到尾不用看字幕，盡顯「人肉提詞機」威力；值得一提的是，他還找回40多年前在仙堡西餐廳駐唱時的打工妹，對方現年60歲，兩人穿越青春來到黃金歲月，台上台下相見歡。

演唱〈一條手巾仔〉後，他特別感謝貴人陳盈潔，感念她給他寫出很多好歌的機會，而粉絲敲碗的〈遙遠回鄉路〉、〈流星我問你〉，也讓沈文程從善如流滿足粉絲，不負眾望帶來這2首返場限定金曲，他從10歲出道以來從來沒降過Key，聽得大家如痴如醉，沈文程說：「很久很久的歌了，但是唱起來眼淚會含在眼眶，蔡振南寫歌實在很厲害。」

關於特別嘉賓麗小花，沈文程不遺餘力提攜後進，說當時聽到麗小花唱〈All By Myself〉驚為天人，當下便邀她擔任嘉賓，麗小花又驚又喜，但以為沈哥只是說說，沒想到真的邀她來當嘉賓，「有中頭彩的感覺」；兩人昨對唱〈雲中月 〉，引起轟動，為演唱會掀起一波高潮。