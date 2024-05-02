余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年8月癌症過世，當時余家悲戚場景引人鼻酸。沒想到小她4歲的老公Gary陳鑒盡日出包，昨天(2日)被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，據悉陳鑒竟是車手頭，手下擁有一批車手，昨遭移送新北地檢偵辦收押。當年余苑綺與陳鑒認識2個月，便於2017年有了孩子，2019年抱著病體懷上第二胎。但她2019年不幸癌症復發並發生轉移，陳鑒也伴妻抗癌不離不棄，曾傳為美談。如今傳此消息引人唏噓。

余苑綺從小做事低調、乖巧、善解人意，最意外的是2017年打羽球時和在建商公司上班的陳鑒認識並擦出愛火，交往2個多月就有了孩子，之後余苑綺受訪坦言早將陳鑒視為真命天子，兩人是以結婚為前提交往，原本她被醫生診斷子宮成「心型」，懷孕機率不高，只有百萬分之一，沒想接連懷上兩胎，讓余苑綺感恩是上蒼的禮物。

陳鑒2017年8月去提親，當時李亞萍對未來女婿相當稱讚，說他不會油腔滑調，做人實在，而且很細心，常買她愛吃的東西給她吃，害她肥一圈，和綺綺都沒吵過架。李亞萍和余天都相當開心，余天還說以後小孩不能讓李亞萍帶，放話說「一定會搞丟」！李亞萍說：這是綺綺病後，上帝送她最好的事情，做父母的當然會擔心，但對他們滿滿祝福！

2017年余苑綺生下大女兒，2019年兩人在圓山大飯店補辦婚宴，席開110桌，留下美好回憶，之後又迎來二兒子。余苑綺透露最愛老公的一點是陳鑒總會包容她，懷孕時期不管想吃什麼，陳鑒都會不辭辛勞出門採買，生下小孩後，有時余苑綺心情不好發脾氣，陳鑒也全盤接受，可見兩人夫妻情深。

余苑綺離世時，陳鑒在臉書寫下：「老婆！！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～！」，他還曬出在病榻旁握著余苑綺的手的照片，讓人看了鼻酸。