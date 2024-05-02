台灣大連三年位列最高榮譽「遠見ESG年度榮譽榜」累計囊括14個首獎

獲「社會創新組」與「公益推動組」雙首獎、「教育推廣組」楷模獎肯定

台灣大哥大長期穩健推動永續發展，積極響應國際倡議，以實際行動實踐聯合國永續發展目標，於2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎中，電信業率先位列最高榮耀「年度榮譽榜」，並獲跨產業評比的「社會創新組」首獎、「公益推動組」首獎及「教育推廣組」楷模獎三大傑出方案，獎項創立至今，台灣大累計奪得14個首獎為電信業最多。台灣大以「台灣大高科技反詐網」為題獲得本屆社會創新組首獎，運用AI 、大數據等科技力，研發反詐戰警與安心Call雙向隱碼通話技術，串聯政府機關、企業等利害關係人，建構反詐生態系；更以「數位培力 科技共融」為主軸，發起九大公益專案，賦能公益團體及地方創生團隊，獲得公益推動組首獎；延續用科技擁抱愛，解決社會問題的精神，台灣大以「翻轉科技人才荒」為核心理念，為大學以上在學生、甫入社會的職場新鮮人等不同年齡層打造四大教育推廣專案，縮短職場與學校的學用落差，擴充台灣科技人才庫，獲得教育推廣組楷模獎肯定。

台灣大自2019年起連續三年蟬聯「綜合績效」首獎，入榜《遠見》ESG企業永續獎的年度榮譽榜，為四家名列的其中一家企業，顯示台灣大穩健的永續表現獲主辦單位肯定。本次頒獎典禮由台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠與台灣大哥大資訊長蔡祈岩代表出席，分別領取公益推動組首獎「數位培力 科技共融 台灣大用科技擁抱愛」、教育推廣組楷模獎「翻轉科技人才荒─點燃學習熱情 培育新世代 IT人」，以及社會創新組首獎「台灣大高科技反詐網─AI 偵防阻斷、雙向隱碼通話」。

台灣大獲「社會創新組」與「公益推動組」雙首獎、「教育推廣組」楷模獎肯定，頒獎典禮由台灣大永續品牌公關副總劉麗惠(左)與台灣大資訊長蔡祈岩(右)代表出席。（圖/台灣大哥大提供）

以科技塑造永續生活並推動社會進步

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大很榮幸再次獲得《遠見》雙首獎肯定，這份榮譽不僅是對全體同仁推動永續作為的肯定，也給我們更多信心，在成為區域級電信科技集團過程中，更積極利用科技塑造永續生活並推動社會進步。台灣大整合電信天賦與AI技術對抗詐騙，為個人與企業全面建構反詐生態系、守護全民資安。此外，透過科技賦能公益團體及地方創生團隊，放大其影響力；我們也積極培育內部與外部人才的科技力，為偏鄉學子開啟數位能力學習的大門，培育未來的科技新星。從推動偏鄉科技教育、建構反詐生態系並保護網路安全，到支持公益活動，台灣大努力深入社會每一個角落，讓民眾都能不受時地限制，平等地享受科技帶來的美好。

以創新能量解決社會問題：詐騙金額創新高 反詐戰警與安心Call雙利器 建構反詐生態系

詐騙成國安議題，隨科技日益月新，犯罪手法不斷更新，據內政部統計，2023年全年度詐騙金額累積高達88.78億元，創史上新高。台灣大整合ICT核心技術，運用大數據與AI反詐偵防技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等5大利害關係人，建立完整反詐生態系。首先，建構「電信防堵機制」，運用電信職能偵測境內外異常來電、簡訊、偽基站、網域等，並串聯內政部警政署刑事警察局CIB反詐資料庫，主動從不同面向之源頭阻斷詐騙，2023全年攔阻65萬則詐騙簡訊、176萬通境外詐騙電話、5萬筆惡意網址。台灣大率電信業之先，推出台灣電信業界第一套偵測偽冒網站的「反詐戰警」企業版及個人版APP，與透過通話雙方的代理號碼機制，從源頭阻斷詐騙的「安心Call」隱碼服務， 守護全民個資以及人身財產安全。

以科技力推動公益：自2017年起連續8年前進偏鄉 培養學子科技能力與外語能力

台灣大以「數位培力 科技共融」為核心，攜手供應商以創新模式發綠電，推動「種福電」計畫，為公益團體募款建置太陽能光電系統，讓公益團體獲得穩定售電收益長達 20 年，至今已幫助7家公益團體，預估20年累積收益達8,315萬元、產生1,290萬度綠電、減碳超過6,768公噸；台灣大致力推動偏鄉教育，自2017年起推動「Coding Fun偏鄉玩程式」暑期營隊，激發偏鄉學子對科技的學習動機，截至2023年，共前進30所學校，投入466位志工、845位學生參加，並培育145位在地師資持續扎根偏鄉；為啟發偏鄉孩子英語學習力，以「數位苗圃」計畫持續提供萬名中學以上的弱勢學童，免費網路吃到飽與MyBook電子書，並號召台灣大志工以「Bilingual Online百齡果在線」遠距英語陪讀逾1千小時，支持孩子們接軌國際、學習外語；同步，於全台26個偏鄉據點設立「數位學習中心」，提供網路、電腦軟硬體設備，增進數位學習，縮短城鄉數位落差及減少教育不平等；推動「二手平板手機捐贈偏鄉」，不僅縮短數位落差，更讓換新機也能落實永續；更透過「5180 即時捐」、「微樂志工行動平台APP」，持續以科技串聯公益能量。

科技教育推廣：四大科技教育專案 培養新世代IT人才

全球科技人才供不應求。台灣大內外培力新世代科技人才，為大學以上在學生、甫入社會的職場新鮮人.等不同年齡層，打造4大科技教育專案，2022年起推動「科技大神培育實習計畫」，前進學校招募實習生，提供全球大學、碩博士生不受地域限制、線上線下皆可並進的實習機會；以「HIPO疾行軍」百萬年薪與「攻城精英就業保證班」提供非IT背景人才全職補助金，邀請勇於挑戰的高潛質人才加入台灣大IT精英團隊；並與數位部產業署合作「數位青年T大使」、「T大使軟體人才培訓學院」，力助尚未就業的新世代人才轉職為軟體工程師、順利接軌職場。

台灣大ESG獲國內外指標性ESG評比肯定

台灣大響應ESG國際倡議，2016年起加入全球永續賦能倡議組織GeSI (Global Enabling Sustainability Initiative)，並於2020年起參與其數位新使命DwP倡議，2023年獲得DwP問卷中的大型企業最高評級認證(Pioneering)，並於同年受邀至葡萄牙的DwP全球高峰會分享台灣大偏鄉科技教育案例。台灣大ESG作為獲多項永續評比肯定，包含連續7年入選DJSI「世界指數」，位列全球電信業前三名；榮獲《機構投資人》雜誌亞洲區電信業總評比第一名，為臺灣指數公司「臺灣永續指數」的成分股之一；4度獲碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級A，連續3年獲CDP供應商議合評比最高等級A，位居全球前12%的領導企業。此外，同時積極參與SLC、GSMA、ECCT、LCI等國際永續倡議組織，透過實際的永續行動實現對國際永續發展的承諾，推動產業朝向可持續性的正向發展。