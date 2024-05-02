酷似韓星劉亞仁的演員劉育仁，因和大學同學同去試鏡電影《返校》，同學被淘汰他幸運雀屏中選，曾演出電影《下半場》與同片的朱軒洋、范少勳被媒體封為三大「台灣90後小生」。最近他加盟大璽影藝成為薛仕凌的師弟，大璽影藝總經理徐志宏大讚他好看度爆表：「我觀察劉育仁很久了，他有無限可能。」

劉育仁重新出發，合作大璽影藝，談到出道近8年的心情，他認為已經進入自己的第三部曲階段。「我出道時很幸運，每三個月拍一部電影，並沒有把演員看得很重，沒有當成志業」，這時第一部曲的他早早被封是「台灣90後小生」，有流量又是當紅炸子雞。

但當時他選擇進軍大陸市場，卻遇上大陸限縮政策，讓沒戲可拍的他「很慌張」。他待了一年只能回台灣打拚，這時他很快進入第二部曲低潮期。屋漏偏逢連夜雨的他竟又遇到三年疫情，「運氣非不好，台灣戲也開得不多，幸好我還接下《我和我的賽車老爸》、《無神之地不下雨》。」

劉育仁去海邊露出結實身材，不怕被粉絲認出。（大璽影藝提供）

當然這些仍入不敷出，劉育仁甚至連房租都付不出，他不怕讓人知道，「我去朋友哥哥的公司當助理開車，常常還要凌晨兩、三點就去幫他媽媽去醫院掛號」。他說，好處是老闆通融他可以繼續去試鏡不要放棄演戲，「有次，我在開車塞車時才認真想清楚，決心開始重視演藝這份工作。」

不過，這時劉育仁的苦日子才真要開始，昔日他是被妥善呵護的新銳男星拍片快樂如天堂，但拍《我和我的賽車老爸》時竟被工作人員約談「聽說你演戲不行」、「演不出賽車冠軍氣場」，讓他尷尬不已，「看不起我，我就解決它，『我一定做得到』。」

運動員出身的他或許有些傻氣中二，他不二法門的心法的確就是不走心，還自掏腰包去學截拳道練拳練氣場、在片場故意不理人培養「目中無人」氛圍，雖然成果仍讓劉育仁覺得太刻意不甚滿意，「但殺青時製作人改觀來拍拍我說，不錯，有超過預期。」

劉育仁努力突破不看好他的聲音。（大璽影藝提供）

劉育仁不怕吃苦勇於面對困難，下決心後也越來越對拍戲「迷戀、擁抱」，前幾年他努力在各戲劇中努力練習提升演技；去年底他投入試鏡，又因準備充足、毫無懸念接下了未上映電影《進行曲》首選男主角，「但我五音不全，又沒節奏感，這和運動打球完全不同。」他透露，培訓過程，還被訓練他打鼓、旗隊的學長歧視嫌惡「他不行，為什麼選他來拍片」，「連劇組看到，都不禁來問我『為什麼可以忍受被人這樣對待』？」劉育仁說，這就是第三部曲的他，「我一定要做得到」。

他花4個月朝夕練鼓和樂儀旗隊，把沒有節奏感的自己、靠死背也逼得在電影中拍出如建中旗隊真實情境般節奏，甚至可以單獨演奏兩首以上歌曲；據劇組透露，最後培訓和劇組團隊不只認可他，甚至工作人員已經先肯定他的演技「可以提名」，認為劉育仁「不怕惡評」的力量超有魅力，令人著迷。劉育仁也把加盟大璽影藝看作往偉大航道必勝局，他以索隆比喻自己，「我現在就像索隆前期被鷹眼幹掉時，找到一個新的家人，已經不會再輸了，會變得強大，我會讓他們（大璽影藝）變強大。」

劉育仁過去拍完片都會留給自己自處時間，現在的他依舊喜歡沉潛，而他也和其他藝人相反，全不在乎拋頭露面，前陣子他生日時，又還和朋友到綠島打工換宿一周，他曬到一身黑，還被女粉絲認出來，「故事很多，在綠島和當地人學啤酒新喝法，跳水跳到差點出事，都是我很好人生的體驗。」

他接著又和朋友到濟州島自駕，沿途就是當司機開車旅行，「都在開車，所以沒有豔遇，但我想開了很多事，經歷過很多不開心的事，都是成長，我正在突破強大。希望大家期待我在大璽影藝的表現。」